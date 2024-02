Eros Ramazzotti si rammarica. Il cantante, noto tifoso juventino, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: "Non so come un giocatore che guadagna tutti quei soldi come Vlahovic possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, una palla che se il giocatore avesse controllato bene sarebbe valsa sicuramente il vantaggio. Già con l'Empoli la squadra non mi aveva convinto e con l'Inter ci siamo ripetuti, ma voglio essere ottimista fino alla fine. Arrivare tra le prime quattro è l'obiettivo minimo, speriamo però di riuscire a fare il meglio possibile".