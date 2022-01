Eriksson: “Inzaghi da Scudetto. Nel titolo ci sarebbe un pezzo di me”

Il tecnico svedese: "Alla Lazio ha fatto un grande lavoro, le sue squadre giocano molto bene"

Sven-Goran Eriksson non ha dubbi: secondo l'ex tecnico della Lazio, l'Inter del suo ex giocatore Simone Inzaghi è la candidata numero uno per lo Scudetto. Lo svedese esprime la sua convinzione ai microfoni de Il Messaggero: "Mi aspettavo potesse rendere bene anche lontano da Roma. Alla Lazio ha fatto un grande lavoro e doveva fare il salto. Le sue squadre giocano molto bene. Venti anni fa non me lo sarei immaginato come allenatore, ma sono felice che in nerazzurro possa davvero vincere lo scudetto. In questo titolo ci sarebbe un pezzo di me come con Roberto Mancini e Diego Pablo Simeone".