Annuncio choc da parte di Sven-Goran Eriksson, allenatore per tanti anni in Italia con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio. "Ho il cancro, mi resta nel migliore dei casi un anno o anche di più, nel peggiore anche meno", ha dichiarato alla radio svedese P1.

"Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno", ha detto il tecnico parlando della malattia.