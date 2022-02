Eriksen, sogno Qatar 2022. La FIFA non gli impedirà di giocare: ecco perché

La decisione finale è presa dal giocatore e dalla relativa associazione membro

Christian Eriksen può continuare a coltivare il sogno di giocare i Mondiali del 2022 in Qatar. Dalla FIFA, riferiscono i colleghi del Times, arriverà l'ok a giocare previo screening per identificare potenziali problemi cardiaci. La valutazione finale sulle condizioni del neo centrocampista del Brentford, poi, dovrà essere fatta da quest'ultimo e dalla federazione danese: "Quando si tratta di competizioni FIFA, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute. La decisione finale è presa dal giocatore e dalla relativa associazione membro", fanno sapere da Zurigo.