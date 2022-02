Eriksen riparte dal Brentford, Van Basten: “Mi sarebbe piaciuto vederlo all’Ajax”

Il leggendario attaccante del Milan: "La concorrenza? In un top club è così, sarebbe stato bello"

Ospite di Ziggo Sport, Marco van Basten non ha nascosto che avrebbe visto di buon occhio un ritorno all'Ajax di Christian Eriksen, da lunedì neo giocatore del Brentford: "Mi sarebbe piaciuto vederlo all'Ajax - ammette il leggendario attaccante del Milan -. Avrebbe potuto giocarci, no? Perché è bello tornare a giocare".