Eriksen ospite all’Ajax, ma Schoots precisa: “Christian vuole la Premier”

Dopo l'infortunio dello scorso giugno, Christian Eriksen scalpita per il ritorno in campo, passando da un campo di allenamento all'altro, alla ricerca di uno stato di forma ottimale. Dopo i giorni trascorsi nell'impianto del Chiasso, l'ex Inter ha trascorso alcuni giorni al Fysiomed di Amsterdam, dove scorsa settimana ha chiesto ospitalità per un giorno all'Ajax. Un episodio che ha fatto sognare i tifosi dei lancieri, speranzosi di un ritorno in squadra del danese, speranze che però sembrano attualmente vane: "Christian vuole andare in Premier League e mi aspetto che ciò succeda", ha detto l'agente MartinSchoots. Vuole andare in un club dove può giocare il più possibile. Per poter giocare ai Mondiali, deve rimettersi in forma ed essere attivo ai massimi livelli".