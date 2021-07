Eriksen, nuovo scatto: il danese a passeggio con la moglie e i figli a Copenaghen

A oltre un mese dal crollo durante Danimarca-Finlandia, Christian è paparazzato in compagnia della famiglia

Christian Eriksen continua a godersi il riposo e la famiglia a Copenaghen. A oltre un mese dal crollo avvenuto in Danimarca-Finlandia, a cui è seguito l'impiantamento di un defribillatore sottocutaneo, il danese è stato paparazzato tra le vie di Copenaghen insieme alla moglie Sabrina Kvist, che tiene in braccio il figlio di 3 anni mentre il papà spinge la carrozzina con la figlia di 6 mesi. Bermuda, capellino e occhiali scuri per Chris in una giornata tipicamente estiva. E quel che più conta, aspetto in piena forma.