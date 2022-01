Eriksen: “Non ho paura di avere un altro malore, sono stato monitorato”

Le parole del centrocampista a DR

"Un nuovo malore? Non sono per niente spaventato". Lo ha detto Christian Eriksen, parlando in esclusiva a DR della possibilità di tornare a giocare dopo il problema al cuore avuto al Parken lo scorso 12 giugno che lo sta costringendo alla pausa forzata. "All'inizio ero un po' cauto, mi chiedevo quanto potesse resistere il mio cuore. Ho voluto testarlo, poi sono stato monitorato per quanto possibile - ha aggiunto l'ex centrocampista di Inter e Tottenham -. No, non ho paura che riaccada né in campo né altrove. Nella peggiore delle ipotesi mi aiuta il defibrillatore, è una cosa rassicurante. La gente deve smettere di preoccuparsi perché non ho in programma di collassare di nuovo", ha concluso ridendo il danese.