Eriksen, la commozione di Lukaku: “Momento difficile, non ho dormito per giorni”

Il belga parla di quanto accaduto all'ex compagno di squadra

Uno dei pasaggi in cui per Romelu Lukaku è stato difficile nascondere la commozione nell'intervista appena realizzata per Sky Sport è stato quello in cui si è parlato di Christian Eriksen e di quanto accaduto agli ultimi Europei. "Un momento veramente difficile per me. Devo essere onesto, con quella squadra ho passato più tempo che con la mia famiglia. Per me sono fratelli per la vita quei giocatori. Quando è successo il fatto di Eriksen mi ha fatto male. La sua camera era accanto alla mia, ci giocavo sempre alla Playstation. Spero solo per lui che si senta bene e che riprenda la vita normale, giochi o non giochi. Christian è un uomo d'oro, non parlavo tanto ma ha fatto lo sforzo d'imparare l'italiano ed è stato importantissimo per noi quando il mister ha trovato il modo di farlo giocare con Brozovic. Lì lui si è trovato bene con la squadra e lo abbiamo visto crescere. La partita più difficile è stata quella di qualche giorno dopo. Non ho dormito per diversi giorni, durante l'Europeo. Lì capisci che ci sono cose più importanti del calcio".