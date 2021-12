Eriksen è tornato ad allenarsi, Nejstgaard (OB): “Felici lo faccia sui nostri campi”

Il responsabile della comunicazione dell'Odense: "E' una cosa del tutto naturale che Christian ci abbia chiesto di allenarsi qui"

Nelle scorse ore, il sito danese B.T. ha svelato che Christian Eriksen è tornato ad allenarsi sui campi dell'Odense, una prima seduta blanda caratterizzata da cardio e qualche esercizio col pallone a quasi sei mesi dal malore accusato a Euro 2020. Una notizia commentata così da Rasmus Nejstgaard, responsabile della comunicazione dell'OB, a Sport Fyn: "E' una cosa del tutto naturale che Christian ci abbia chiesto di allenarsi qui. Ci sono sempre stati, e ci sono ancora, legami stretti tra noi e lui. Siamo davvero felici che Christian Eriksen si tenga in forma in questi giorni proprio sui nostri campi. Siamo rimasti sempre in contatto".