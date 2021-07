“Come on Eriksen” il coro della Nord tra gli applausi commossi della squadra

Coro speciale dedicato a Christian Eriksen da parte della Curva Nord fuori da Appiano Gentile. La squadra, presente per salutare e ringraziare i tifosi, ha applaudito commossa

Giornata di grande calore e colore quella andata in scena ad Appiano Gentile, fuori dai cancelli della Pinetina, dove circa seicento tifosi interisti si sono radunati per dare il benvenuto a Simone Inzaghi e dare la carica alla squadra per l'inizio della nuova stagione. Tra i tanti cori intonati non poteva mancare quello dedicato a Christian Eriksen, al quale la Curva Nord ha dedicato più di un pensiero: "Come on Christian Eriksen" hanno intonato i supporters nerazzurri tra gli applausi commossi di tutta la squadra di Simone Inzaghi.