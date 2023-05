Erick Thohir, ex presidente dell'Inter e attuale numero uno della Federcalcio indonesiana, è pronto a realizzare un grande progetto: organizzare un'amichevole tra la Nazionale del suo Paese e l'Argentina campione del mondo, incastrando l'evento nella visita dell'Albiceleste in Cina dove è attesa da un altro test contro l'Australia a Pechino. E per riuscire nei suoi intenti, secondo il quotidiano locale TribunNews Thohir ha allacciato fitti contatti con una vecchia conoscenza del periodo italiano, vale a dire Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter. Fissati anche luogo e data dell'incontro: la partita è programmata per il 19 giugno allo stadio stadio Gelora Bung Karno di Giacarta.

Queste le parole di Thohir in conferenza stampa: "Questo è un grande momento per la rinascita del calcio indonesiano. Sono convinto che l'Argentina porterà la migliore formazione. Penso che in futuro giocheremo partite amichevoli con diversi grandi Paesi: ho già avuto parere positivo dal Marocco, dal Brasile, dal Portogallo, dalla Russia".