Entella, Gozzi: “Zaniolo? L’Inter non l’ha capito, poi è esploso alla Roma”

Il presidente del club ligure: "In prospettiva è uno dei punti di forza della nazionale"

A margine della presentazione della sponsorizzazione della cantera dell'Entella, Antonio Gozzi ha sottolineato, anche attraverso un numero emblematico, la centralità dei giovani nel progetto del club di cui è alla guida: "Quest'anno mi dicono che abbiamo fatto un record perché nel mercato estivo otto nostri ragazzi sono sono approdati nei rispettivi settori giovanili di Serie A - le sue parole riportate da TMW - In questi anni, abbiamo inoltre avuto episodi clamorosi come per esempio Zaniolo, ragazzo che la Fiorentina non vedeva e noi invece abbiamo visto. E' venuto da noi in B, è stato comprato dall'Inter che non l’ha capito ed è esploso alla Roma diventando in prospettiva uno dei punti di forza della nazionale. Non abbiamo avuto solo lui, per esempio Keita e Mota Carvalho. Quest'ultimo è stato comprato dalla Juve e ora al Monza, era un ragazzo che sognava di indossare la maglia della nazionale portoghese. Agli Europei Under 21 ha fatto un gol da cineteca e credo andrà a giocare in un grande club".