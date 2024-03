Insignito del premio Bruno Beatrice al Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, Enrico Chiesa, ex attaccante di Sampdoria, Fiorentina e Parma e padre dello juventino Federico, dal teatro Mario Spina tocca vari temi dell'attualità calcistica tra i quali anche il futuro di Beppe Marotta alla luce delle recenti dichiarazioni di Varese: "Può essere una risorsa importante per il calcio italiano. È un grande dirigente e sappiamo la strada che ha fatto, se seguirà questa strada sarà importante per i giovani italiani".