Secondo il presidente Corsi per alcuni giovani sono decisive le prossime partite. È d'accordo? A rispondere è l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro la Cremonese che proprio sui giovani, tra cui Baldanzi, giovane sul quale avrebbe messo gli occhi l'Inter, dice: "Credo che sia un modo per stimolarci. Al di là dei finali i calciatori attualmente devono dimostrare continuità. Le uscite sporadiche le possono fare in tanti, bisogna stare dentro certi tipi di momenti.