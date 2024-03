"Non posso dire nulla ai ragazzi, ma dobbiamo accantonare questa sconfitta. Noi dobbiamo costruirci un percorso stando sereni, perché è l'unico modo per arrivare al nostro obiettivo". È uno dei concetti espressi in conferenza stampa da Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, dopo il ko di misura contro il Bologna.

I toscani al rientro dalla sosta faranno tappa a San Siro per sfidare l'Inter. La pausa arriva al momento giusto? "Secondo me siamo noi ad attribuire a un evento un peso positivo o negativo, c'è la sosta, punto. Ci sarà la possibilità di lavorare con chi non andrà in Nazionale, questa è la nostra ottica, il resto non penso che non posso controllare. A me i ragazzi oggi hanno impressionato anche nel secondo tempo, lo abbiamo fatto, ma in parte. E dobbiamo riconoscere che avevamo di fronte una squadra forte".

Nicola ha fatto poi il punto sulle condizioni dei suoi: "Cancellieri aveva problemi alla schiena. Chi è entrato lo ha fatto in un momento difficile, ma chi è uscito aveva giocato molto nelle precedenti partite. Niang sta crescendo, Caputo si sta allenando dopo un periodo di stop e Cerri ha cercato di darci un mano. Mi dispiace aver perso Ebuehi perché ci dava qualcosa in più, anche fisicamente. Io comunque non mi fascio la testa, sono contento di quel che fanno i ragazzi. Fino a oggi nessuno ci ha maciullato, non possiamo nemmeno pensare di dominare certe partite".