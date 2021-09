Empoli, Pinamonti manda un messaggio ad Andreazzoli: doppietta in amichevole

L'attaccante di proprietà dell'Inter si è trasferito con la formula del prestito

Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter, si sta pian pian ambientando all'Empoli, squadra che lo ha acquistato in prestito nell'ultima finestra estiva di mercato. Il canterano nerazzurro si è messo in mostra nell'amichevole contro il Real Forte Querceta, vinta dai toscani per 8-2, realizzando una doppietta.