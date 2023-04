Saranno oltre 15.000 i presenti domani per Empoli-Inter, gara in programma alle ore 12.30 di domani allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Come comunica il club toscano sul proprio sito, restano disponibili i tagliandi di Curva Nord e di Curva Nord/Ovest presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket e domani presso le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 10.00 fino ad inizio gara.