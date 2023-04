Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha ribadito le sue intenzioni per Tommaso Baldanzi, giovane centrocampista dei biancoazzurri: "Il discorso che faccio non vale solo per Baldanzi ma anche per gli altri. Non conta quello che si fa a dicembre ma conta soprattutto quello che si fa nelle ultime 10 partite, soprattutto se si parla di prospettive di giocare in club più importanti. Tutti devono confermare quello che hanno fatto vedere. Diventa decisivo per noi e anche per loro l’ultima fase del campionato.