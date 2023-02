Intervenuto su Radio Toscana, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, rispondendo a proposito della situazione economica del club toscano, è tornato a parlare di mercato e della cessione di Asllani: "Se avessi le risorse di Commisso? Farei tanta confusione. Ricci lo abbiamo venduto a 9 milioni e secondo me ne vale 30, lui, Asllani e Viti li abbiamo ceduti e non sono ancora completi nella loro crescita. Ora vedo Baldanzi e Fazzini come ragazzi di grande prospettiva, ma ancora al 70% delle potenzialità anche fisiche".