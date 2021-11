Empoli, Corsi: “Fiorentina difficile da sfidare, pure l’Inter ha vinto con fortuna”

Il presidente degli azzurri: "Quello che sta facendo Italiano è sotto gli occhi di tutti, la sua è una squadra che ti fa giocare male"

Archiviato non senza amarezza lo stop contro l'Hellas Verona nel Monday Night della 13esima giornata, l'Empoli si appresta ad affrontare un derby toscano in cui se la vedrà con una Fiorentina reduce dalla prestigiosa vittoria conquistata contro il Milan. "Ha una precisa identità, è ben organizzata e ha un allenatore che seguo da qualche anno - ha detto Fabrizio Corsi, presidente degli azzurri, a Radio Bruno -. Italiano e Dionisi erano i più preparati di Coverciano, non mi sta sorprendendo. La Fiorentina è giovane ma ha valori importanti, questa situazione non mi sorprende. Vorrà dire che sabato saremo tutti più contenti, magari noi un po' più preoccupati. Quello che sta facendo Italiano è sotto gli occhi di tutti, la sua è una squadra che ti fa giocare male. Almeno finché gli reggono le gambe, è difficile affrontarli. Pure l'Inter ha vinto con una certa fortuna...".