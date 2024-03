C'è anche Bartosz Bereszynski tra i protagonisti dell'Empoli raggiunti da Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna. Il polacco commenta con amarezza il ko last minute del Castellani ma si proietta già alla gara contro l'Inter, in programma a San Siro al rientro dalla sosta: "Dobbiamo gestire meglio, abbiamo perso un giocatore e non avevamo più cambi, ma un punto sarebbe stato importantissimo. È una lezione, nelle prossime gare saremo più attenti".