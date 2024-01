Dopo aver gelato l'Allianz Stadium con il suo gol che ha permesso all'Empoli di strappare un punto alla Juventus, Tommaso Baldanzi parla ai microfoni di DAZN esprimendo la sua gioia: "Grandissima emozione segnare qui, abbiamo portato via un punto ad una delle squadre più forti del campionato. Non era facile ma ci siamo riusciti. Il mio futuro? Non ho fatto scelte, non ci penso al momento. Io con la testa sono ad Empoli, poi ci penseranno dirigenza ed entourage".