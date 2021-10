Empoli, Andreazzoli: “Contro l’Inter a parità numerica abbiamo concesso poco”

Il tecnico dei toscani alla vigilia del match col Sasssuolo: "Sommando le piccole cose si tenta di migliorare"

Archiviata la partita contro l'Inter, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli è ora atteso dalla gara contro il Sassuolo. Un match al quale la squadra toscana arriva con confortanti indicazioni legate al miglioramento della fase difensiva, in merito al quale il tecnico evidenzia: "La gara contro l'Inter ha detto che fino a quando siamo stati in 11 contro 11 abbiamo concesso poco. Non è un risultato dovuto alla disposizione tattica ma al lavoro settimanale che facciamo sempre. Non solo sul campo ma anche in video, che poi cerchiamo di tradurre sul terreno di gioco. Quando si parlava di necessità di avere tempo per i dettagli parlavamo proprio di questo. Sommando le piccole cose si tenta di migliorare. Non si vedono ma incidono sul risultato".