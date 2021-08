Emerson Palmieri, niente Serie A: l’ex obiettivo dell’Inter verso il Lione

Il giocatore accostato a lungo ai nerazzurri ha deciso di trasferirsi in Ligue 1

È stato a lungo accostato e seguito dall’Inter, ma alla fine Emerson Palmieri non arriverà in nerazzurro né tornerà in Serie A. Come riportato da L’Equipe, l’esterno del Chelsea nella giornata di giovedì è atteso in Francia per sostenere le visite mediche e firmare con il Lione. Nonostante il Napoli abbia provato a riportarlo in Italia, alla fine l’azzurro ha deciso di tentare una nuova avventura in Ligue 1.