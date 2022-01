Elogi per Thohir in Indonesia: “Gestiva l’Inter, può rivoluzionare l’economia”

A parlare è il responsabile delle pubbliche relazioni per il Kalimantan, Adam Nugraha Wiradhana

Erick Thohir è l'uomo giusto per la guida del Ministero indonesiano delle imprese statali. A dirlo è il responsabile delle pubbliche relazioni dell'ex presidente dell'Inter per il Borneo/Kalimantan centrale e meridionale, Adam Nugraha Wiradhana, che ha sottolineato in particolare l'esperienza maturata da Thohir nella gestione di società sportive all'estero: "Un tempo possedeva e gestiva l'Inter, squadra di calcio italiana leader nel mondo, oltre a club professionistici di calcio e basket negli Stati Uniti. Riteniamo che sarà in grado di apportare cambiamenti rivoluzionari nell'economia che avranno un impatto sul benessere delle persone".