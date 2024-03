Elif Elmas, uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli di Spalletti, è stato intervistato dallo youtuber romano Blur, chiacchierata durante la quale ha è tornato sulle emozioni dello scorso anno. "Con gli azzurri ho vinto una Coppa Italia e lo scudetto. Vincere a Napoli sai quanto è difficile" ha premesso.

"È una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore. Vincere con il Napoli non è come vincere con Inter, Milan o Juventus. Loro vincono tutti gli anni, il Napoli no".