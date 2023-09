"Nelle interviste non parlo mai di calcio e dell'Inter". A precisarlo in un'intervista al Corriere della Sera è Elio, al secolo Stefano Belisari, fondatore del gruppo Elio e le Storie Tese, che nei prossimi giorni proporrà una rivisitazione di Enzo Jannacci. L'appuntamento è per domenica 3 settembre, alle ore 19, all'outlet Mantova Village di Bagnolo San Vito: "In questo caso, essendo lo spettacolo in provincia di Mantova, parlerò di Roberto Boninsegna, che è un grandissimo cittadino mantovano, protagonista della mia infanzia e delle vittorie dell'Inter e della Nazionale - dribbla il cantautore -. Quando si parla della “partita del secolo” Italia-Germania 4-3, disputata ai mondiali del 1970 in Messico, in genere si ricorda l'ultimo gol di Gianni Rivera ma nessuno dice che quella rete la segnò grazie a Boninsegna.

Fece tutto lui con una discesa sulla fascia e cross al centro per Rivera, che dovette solo metterla dentro. In quella partita Boninsegna realizzò anche il gol dell'1-0 e, nella finale persa con il Brasile, fu l'autore dell'unico gol dell'Italia. Se bisogna scegliere il protagonista di quel mondiale, non ho dubbi, è Boninsegna".