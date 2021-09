EL vs Fifa: “Mondiali ogni due anni, impediremo decisioni unilaterali dannose”

Le Leghe europee, Serie A compresa, hanno votato all'unanimità contro il progetto di Wenger

Il Consiglio di amministrazione della European Leagues si è riunito oggi a Nyon, in Svizzera. In questa occasione, le Leghe si sono opposte fermamente e all'unanimità a qualsiasi proposta di organizzare la Coppa del Mondo FIFA ogni due anni. "Le leghe - si legge in una nota congiunta - lavoreranno insieme alle altre parti interessate per impedire agli organi di governo del calcio di prendere decisioni unilaterali che danneggeranno il calcio nazionale che è il fondamento del nostro settore e della massima importanza per club, giocatori e tifosi in tutta Europa e nel mondo. Nuove competizioni, competizioni rinnovate o competizioni ampliate per club e nazionali di calcio sia a livello continentale e/o globale non sono le soluzioni agli attuali problemi del nostro gioco in un calendario già congestionato. Il calendario calcistico richiede sicuramente l'accordo di tutte le parti interessate e non può che essere il risultato di un sottile equilibrio tra calcio di club e nazionale e tra calcio di club nazionale e internazionale".