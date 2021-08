EL, i sorteggi: Napoli col Leicester, la Lazio trova il Marsiglia

Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League per la stagione 2021/22. Gruppi non semplicissimi per le italiane, con il Napoli che ha pescato il Leicester e la Lazio la Lokomotiv Mosca e il Marsiglia. GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga,...

Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League per la stagione 2021/22. Gruppi non semplicissimi per le italiane, con il Napoli che ha pescato il Leicester e la Lazio la Lokomotiv Mosca e il Marsiglia.

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Broendby

GRUPPO B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahçe, Anversa

GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G: Leverkusen, Celtic, Betis, Ferençvaros

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna