El Confidencial – Super League, finti account social per spingere il progetto

Le informazioni sono contenute in un report dettagliato realizzato dalla società di consulenza 'Pandemia Digital'

Un report dettagliato della società di consulenza 'Pandemia Digital', reso pubblico dal portale spagnolo El Confidencial, ha svelato che i social network, in particolare Twitter, sono stati utilizzati per influenzare l’opinione pubblica sul tema Super League e generare un clima favorevole nei confronti del torneo d'élite europeo. Gli stessi sono stati utilizzati anche per attaccare i principali oppositori del progetto: il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il presidente della Liga spagnola Javier Tebas. Secondo questo report, centinaia di 'bot' e account falsi hanno cercato di far pendere la bilancia in Rete attraverso l’hashtag #EstamosContigoPresi, che ha promosso il sostegno al presidente dei blancos quando la Superlega si è sciolta nel giro di 48 ore. Un hashtag che ha generato 18.000 tweet da circa 7.000 account, molti dei quali di breve durata e quasi senza follower.