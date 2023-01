Intervistato da TMW, il calciatore camerunese David Ekwe ha parlato così di André Onana, che all’ultimo Mondiale ha vissuto un episodio decisamente peculiare che lo ha poi portato a dire addio alla Nazionale: “Non ero in Qatar e non posso quindi sapere come sono andate le cose dall'interno, ma penso che in tutte le famiglie a volte ci siano dei problemi. Poi però torna la pace ed è quello che mi auguro anche per Onana col Camerun. André è il nostro miglior portiere e questo Paese ha bisogno di lui”, ha concluso.