Ein. Francoforte, Holzer: “Mai visto mercato così. All’Inter servono 100 mln”

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza del club tedesco: "Tutto è molto difficile, praticamente ci sono solo club venditori"

Philip Holzer, presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, evidenzia anche lui le particolarità di questo calciomercato estivo nel corso di un'intervista alla Frankfurter Rundschau: "Il Covid ha colpito molto più duramente i club tradizionali. Chi è in prima linea nella spesa? L'RB Lipsia, ma hanno anche fatto soldi. E poi direttamente il Paris Saint-Germain, che compra tutti quanti insieme. Questo è uno sviluppo che non mi piace affatto. Secondo me il Psg è il club che molti meno desidererebbero se vincessero la Champions League. Anche il Chelsea sta investendo molto, così come il Liverpool. Ma anche il Bayern Monaco ha problemi che possono comprare giocatori solo quando cedono giocatori. L'Inter deve generare 100 milioni di incassi. Il business è diventato molto più complesso e, solo per fare un esempio, si tratta anche di termini di pagamento. Tutto è molto difficile. Non ho mai visto un calciomercato come quest'anno, ci sono praticamente solo venditori".