Eduardo Fanha Vieira: “Joao Mario? Il ‘caso Berenguer’ non farà giurisprudenza”

L'esperto in diritto sportivo ad A Bola: "Non ci sono analogie"

Le motivazioni date dalla FIFA all'Osasuna per il ' caso Berenguer ' "non faranno giurisprudenza". Ad assicurarlo è Eduardo Fanha Vieira, esperto in diritto sportivo, ai microfoni del quotidiano portoghese A Bola.

Viera, in seguito, si esprime anche sulla questione relativa al trasferimento di Joao Mario al Benfica, nonostante la presunta esistenza della clausola anti-rivale che lo Sporting Lisbona rivendica tanto da voler portare l'Inter di fronte al Tas per farsi risarcire con 30 milioni di euro: " Non ci sono analogie per via dei contorni diversi", chiosa.