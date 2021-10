Edmundo ricorda Brasile-Francia ’98: “Ronie? Leonardo disse ‘morirà in campo’”

L'ex attaccante della Fiorentina ricorda lo choc provato prima della finale del Mondiale transalpino

In un'intervista al podcast 'Inteligência', Edmundo ha riportato l'orologio della storia al 12 luglio 1998, giorno della finale Mondiale tra Brasile e Francia. Prima della quale i giocatori della Seleçao subirono uno choc una volta appresa la notizia del malore che colse il Fenomeno Ronaldo: "Quando ho visto che si sentiva male, sono corso in corridoio urlando - il racconto dell'ex attaccante della Fiorentina -. Era viola, aveva la lingua girata. Quando è arrivata l'ora dello spuntino, prima della partita, tutti sapevano dell'episodio delle convulsioni, tranne lui. Gli hanno srotolato la lingua e lo hanno messo a dormire. Non era cosciente. Si è seduto, eravamo tutti tesi, ha preso una fetta di torta, una spremuta d'arancia, lo ricordo come fosse oggi. Era al telefono. Leonardo disse: 'Questo ragazzo non sta bene, morirà sul campo'. Lo convinsero a fare i test in un ospedale di Parigi".