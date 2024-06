Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex attaccante di Sampdoria e Inter Eder parla così della stagione dei blucerchiati, spendendo parole importanti per Sebastiano Esposito: "La seguo sempre - ha assicurato -. I 4 anni a Genova mi sono rimasti nel cuore. Sento forte l’affetto dei tifosi blucerchiati, mi scrivono su Instagram tutti i giorni. Mi hanno invitato alla festa degli Ultras, purtroppo non potevo esserci ma un giorno voglio tornare a Marassi, nella Sud, a tifare per la nostra Samp.

Bene i playoff, peccato per non essere andati in A, l’anno prossimo andrà meglio. Mi è piaciuto Esposito, non so se può ancora tornare, lo ricordavo all’Inter da ragazzino, mi piace", ha concluso.