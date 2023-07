Eddy Veerus, voce maschile de Il Pagante, autore dell'inno Noi Siamo l'Inter con il duo Merk & Kremont e soprattutto grande tifoso interista, ha parlato del caso Lukaku ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Ci sono rimasto male quando è andato via due anni fa al Chelsea. Quando è tornato sono stato contento, ma è come quando una ragazza ti tradisce e torna da te. Ti aspetti che lo rifaccia - le sue parole -. Un paragone un po' brutto, la seconda volta non ti senti tradito come la prima. Speravo andasse diversamente, ormai non mi sento più ferito".