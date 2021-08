ED – Dumfries, il PSV chiede più di 11 milioni. L’Inter non può e non vuole

Gli olandesi vogliono incassare qualcosa in più rispetto alla cessione di Arias

Secondo quanto riferito dall'Eindhovens Dagblad, il PSV vuole vedere Denzel Dumfries tra i quindici e i venti milioni di euro (in parte dipendenti dai bonus). L'Inter ha già comunicato il proprio interesse verso l'esterno al club dell'Eredivisie, ma non può e non vuole soddisfare quel prezzo richiesto. Non è chiaro, oggi, quale cifra la società nerazzurra voglia pagare e a quali condizioni rateali.