Ecco quando potrebbe essere annunciato Onana

Il portiere ha svolto oggi le visite mediche con l'Inter: i tempi per l'ufficialità

Come previsto, gennaio è stato il mese dei primi passi ufficiosi di André Onana all'Inter. Dopo l'intesa raggiunta con i nerazzurri diverse settimane fa, il portiere camerunese in forza all'Ajax fino al 30 giugno oggi ha svolto le visite mediche a Milano in attesa di firmare il quadriennale che lo legherà al nuovo club. Poi non resterà che attendere, nel rispetto delle regole FIFA, l'annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte dell'Inter che non potrà avvenire prima del 1° febbraio (per poi scendere in campo da luglio). Ma di fatto da oggi Onana è un po' più nerazzurro di ieri.