"Prima dell'assemblea generale annuale in programma alla fine di questo mese, ho incontrato di nuovo i miei colleghi del consiglio di amministrazione della European Club Association (ECA) a Milano". Lo ha scritto sui suoi profili social Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, allegando una foto della stretta di mano con Alessandro Antonello, suo pari grado all'Inter. "Durante la riunione abbiamo sviluppato riforme fondamentali che intendiamo sottoporre al voto a Budapest tra tre settimane - ha fatto sapere il dirigente del club bavarese -. Tra le altre, avere più membri porterebbe a una maggiore diversità di opinioni e di partecipanti. Sono inoltre particolarmente lieto che le squadre femminili siano ammesse per la prima volta come membri a pieno titolo.