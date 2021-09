ECA, Al-Khelaifi: “Daremo forma al futuro del calcio europeo, a beneficio di tutti”

Il presidente del Psg: "Non vedo l'ora di portare a termine le decisioni e le idee di cui abbiamo discusso"

Dopo l'elezione di Alessandro Antonello, Daniel Levy e Miguel Angel Gil come nuovi membri del board Eca, Nasser Al Khelaifi, numero uno dell'associazione dei club europei, ha chiuso i lavori della 26esima assemblea generale di Ginevra con un discorso dal palco: "Non vedo l'ora di lavorare con tutti voi per portare a termine le decisioni e le idee di cui abbiamo discusso questa settimana. Insieme, daremo una forma al brillante futuro del calcio europeo, a beneficio di tutti".