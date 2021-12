Eberl: “Gli addii di Ginter e Zakaria? Per il Gladbach non sono uno shock”

Il ds dei Fohlen: "Adesso abbiamo chiarezza, resta da decidere il budget per la nuova stagione"

Gli addii di Matthias Ginter e Denis Zakaria non fanno tremare le gambe al Borussia Moenchengladbach. Questa è la convinzione espressa ai microfoni di Sky Sports Deutschland da Max Eberl, direttore sportivo dei Fohlen, che spiega: "Non andiamo sotto shock e le fondamenta del club non salteranno per questo. Ma ora abbiamo chiarezza e possiamo lavorare con quella chiarezza. Ora dobbiamo decidere il budget per la nuova stagione, quali posti abbiamo liberi e cosa c'è a disposizione. Abbiamo idee in testa che avevamo già in estate. E dovremo anche vedere cosa c'è effettivamente nella cassa per poter spendere qualcosa".