Ebay celebra la passione degli italiani per il calcio con una speciale iniziativa benefica in occasione dell’Euroderby milanese e una campagna dedicata a supporto.

A partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 e fino alle ore 12:00 di lunedì 16 maggio, tutti gli appassionati possono partecipare all’asta su eBay.it e acquistare oggetti iconici dei due Club ed esperienze imperdibili, per entrare nella storia di Inter e Milan. Tra gli articoli presenti, le maglie autografate dai giocatori e le fasce dei capitani di entrambe le squadre, i gagliardetti autografati ed experience emozionanti come, per esempio, la visita alla Sala Coppe dell’Inter HQ e al Museo Mondo Milan in compagnia dei grandi campioni.

L’intero ricavato dell’asta verrà devoluto all’UNICEF per proseguire nel sostegno dell’emergenza terremoto che ha duramente colpito Turchia e Siria a febbraio 2023, con l’obiettivo di massimizzare i risultati già ottenuti e rendere l’impegno sempre più concreto.

Per dare risalto all’iniziativa, eBay ha realizzato una campagna integrata e omnichannel, con creatività DUDE e pianificazione Mediacom, declinata su numerosi touchpoint: OOH, stampa, digital e social e una domination della metro M5 celebrano l’importante momento che vivranno i tifosi dei due Club meneghini e la comune passione per il calcio.

Per chi si trova a Milano, in zona Porta Genova, nei pressi dell’uscita della metropolitana, una maxi-affissione sorprende i passanti fino al 15 maggio, il giorno prima della partita di ritorno: inquadrando il QR code della grafica, è possibile accedere alla pagina dedicata alla Charity.

Inoltre, fino al 22 maggio, la domination della metro lilla M5 racconta come lo storico evento calcistico possa andare oltre alla performance sportiva e contribuire a fare la differenza.