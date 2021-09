Dzeko regala un punto d’oro alla Bosnia. Petev: “Soddisfatto del pari con la Francia”

Il ct commenta la prestazione dei suoi dopo l'1-1 contro i campioni del mondo

Punto prezioso a Strasburgo contro la Francia per la Bosnia ed Erzegovina di Ivajlo Petev, visibilmente contento per la prestazione dei suoi al termine della partita valida per la quarta giornata del Gruppo D verso Qatar 2022: "Certo che sono soddisfatto, complimenti ai ragazzi che hanno giocato un'ottima partita", il commento del ct dopo l'1-1 griffato Dzeko e Griezmann.