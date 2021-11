Dzeko pensa al futuro: cittadinanza croata per un business extra calcio

L'attaccante bosniaco ha acquistato un ristorante a Dubrovnik

Non solo calcio per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco pensa già a quando appenderà gli scarpini al chiodo. O meglio, pensa a come investire al meglio i soldi guadagnati nel mondo del calcio. Il Cigno di Sarajevo ha acquistato un ristorante a Dubrovnik, celebre località turistica in Croazia (considerata la perla dell’Adriatico, dove i prezzi per pernottamenti e infrastrutture, tanto per capirci, possono essere paragonati a quelli di Ibiza). Per rilevare tale attività, come riportato dai media locali, il bomber 35enne ha anche ottenuto la cittadinanza croata.