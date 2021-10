Dzeko a Sky: “Era da vincere a tutti i costi. Dobbiamo prendere meno gol”

Le parole dell'attaccante nerazzurro nel pre partita della sfida di San Siro

Nel post partita di Inter-Sheriff , match vinto dai nerazzurri per 3-1, Edin Dzeko si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida di San Siro e i primi tre punti conquistati nel girone di Champions League.

"Siamo ancora dentro, era una partita da quasi dentro o fuori. Dovevamo vincere per forza, loro sono a 6 punti, non se lo aspettava nessuno. Quando partono in contropiede sono pericolosi, ma abbiamo fatto bene e i 3 punti sono la cosa più importante".