Dzeko: “Grande partita per la Bosnia, contro la Francia un pari importante”

L'attaccante bosniaco parla così dopo il match pareggiato contro la Francia grazie a un suo gol

Edin Dzeko, capitano della Bosnia-Erzegovina e da poco attaccante dell’Inter, parla così ai media bosniaci dopo il pareggio contro la Francia, match che lo ha visto andare in gol: "Sicuramente nessuno si aspettava un risultato del genere prima della partita - ha esordito come riportato da klix.ba -. Forse nemmeno noi, ma il calcio è così, si giocano 90’, la palla è rotonda e tutto è possibile. Abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo subito nel primo tempo un gol sfortunato, ma è stato bilanciato dal cartellino rosso che hanno preso. Il secondo tempo è stato molto diverso e se fossero rimasti in undici sarebbe sicuramente stato molto più difficile per noi portare a casa un punto".