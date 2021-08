Dzeko, dopo il Coni passaggio alla Pinetina per firma e allenamento

Il bosniaco andrà subito ad Appiano Gentile esaurita la pratica dell'idoneità. Pomeriggio libero per il gruppo

Una volta terminata la parte dedicata all'idoneità sportiva al Coni, Edin Dzeko andrà ad Appiano Gentile per iniziare a conoscere la sua nuova struttura di allenamento, e soprattutto per firmare il suo contratto con l'Inter. Ad attenderlo ci sono infatti Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e l'avvocato Angelo Capellini.

Dopo, Dzeko sosterrà prima seduta di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Che nel frattempo ha concesso ai suoi uomini un pomeriggio libero, come riferito da Sky Sport, come sorta di premio per l'ottimo lavoro compiuto in questi giorni.