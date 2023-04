Tra i temi trattati nell'intervista con Mario Stanić per Arena Sport, Edin Dzeko ha parlato anche del momento in cui ha deciso di chiudere il suo rapporto con la Roma per trasferirsi all 'Inter: "È stato difficile per me lasciare la Capitale dopo sei anni, ma c'era una sorta di saturazione. Abbiamo fatto belle cose insieme, ho segnato 119 gol ma era arrivato il momento di cambiare. Sentivo di poter giocare ancora ad alti livelli e di dare ancora qualcosa al calcio".

In seguito, l'ex City ha affrontato anche la questione legata ai progetti con la sua Nazionale: "Probabilmente queste saranno le mie ultime qualificazioni europee - ha spiegato l'attaccante nerazzurro -. Molti giocatori salutano troppo presto le loro selezioni continuando a giocare per il club, ma le storie sulla stanchezza del doppio impegno non reggono. Va bene quando qualcuno è infortunato, ma io gioco ogni tre giorni, poi vado in Nazionale e gioco altre due partite: non è difficile per me, è un onore. Giocherò finché il selezionatore mi vorrà e penserà che io possa aiutare. Questa è l'unica cosa giusta per me, qualcuno potrebbe pensare diversamente, ma è così".