Dzeko: “Contento per la standing ovation. Juve? Dobbiamo farci trovare pronti”

Il bosniaco: "Arrabbiati dopo il ko con la Lazio, bello essersi riscattati in Champions"

Coro personalizzato e standing ovation ieri sera a San Siro per Edin Dzeko , grande mattatore nella vittoria dell'Inter sullo Sheriff con un gol e un assist. Il bosniaco si è detto lusingato per l'affetto testimoniato nei suoi confronti dal pubblico nerazzurro a San Siro: " Sono contento, ma poi conta quello che fa la squadra - le sue parole a Mediaset Infinity -. Oggi abbiamo fatto molto bene, tre gol, potevamo farne anche di più. Nel primo tempo abbiamo sofferto 3 contropiede, ma alla fine la squadra è stata forte dal primo all'ultimo minuto. Sono i tre punti che contano di più".

La rabbia per come era finita con la Lazio vi è servita per vincere?